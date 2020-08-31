بعد مرور عام على قيادة الأهلي.. كشف حساب فايلر مع القلعة الحمراء





تولى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمة تدريب الفريق الأحمر منذ عام بالتمام والكمال وذلك خلفا للأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي.





ولعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين في مختلف البطولات.





سجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.





وجاءت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي:





- في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة. سجل لاعبو الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.





- في دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و٣ تعادلات وخسارة وحيدة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

- مباراة وحيدة في كأس مصر حقق فيها الفوز، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.



