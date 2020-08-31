بعد مرور عام على قيادة الأهلي.. كشف حساب فايلر مع القلعة الحمراء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تولى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمة تدريب الفريق الأحمر منذ عام بالتمام والكمال وذلك خلفا للأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي.

ولعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين في مختلف البطولات.

سجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

وجاءت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي: 

- في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة، حقق الفوز في 20  مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة. سجل لاعبو الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

- في دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و٣ تعادلات وخسارة وحيدة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.
- مباراة وحيدة في كأس مصر  حقق فيها الفوز، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسيرة فايلر مع الأهلي فايلر الأهلي أرقام فايلر أخبار الأهلي

أخبار تهمك

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ 37 دقيقة

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ليست صفقة.. فايلر يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يضع خطة الاحتفاظ بميسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. ماذا قدمت المدرسة السويسرية في مصر قبل رينيه فايلر مدرب الأهلي ؟

بالأرقام.. مقارنة بين فايلر ولاسارتي في أول 6 مباريات مع الأهلي

بعد التعثر أمام سموحة.. ماذا قدم فايلر مع الأهلي محليا وإفريقيا؟

بالأرقام.. حصاد السويسري رينيه فايلر مع الأهلي قبل أزمة كورونا

بالأرقام.. ماذا قدم فايلر مع الأهلي قبل جائحة "كورونا"؟

كشف حساب رينيه فايلر مع الأهلي بعد اقترابه من التجديد (أرقام)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

08:57 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب