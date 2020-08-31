اقتصادي: أكتوبر بداية عودة المواطنين لدفع الأقساط المؤجلة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إنه مع نهاية شهر سبتمبر المقبل ستنتهي المهلة الخاصة بمبادرة تأجيل أقساط البنوك لمدة 6 شهور والتي كانت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أزمة جائحة كورونا في مصر خلال مارس المقبل.

وقال السيد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه من بداية أكتوبر المقبل سيتم عودة المواطنين لدفع الأقساط المؤجلة عليهم من مارس المقبل بدون أي زيادة عن الأقساط المعتادة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة في نسبة الفوائد المقررة على فترة التأجيل، يتم سدادها بعد نهاية الأقساط المستحقة، حيث سيتم تجميع هذه الفوائد ووضعها في أقساط زيادة على أن يتم تقليل الفوائد واحتسابها على مدد خاصة تلاءم كل حالة بحالاتها.

آخر تطورات فيروس كورونا..

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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