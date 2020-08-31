تمهيدًا لرحيله.. نابولي يقترب من التعاقد مع بديل كوليبالي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements
اقتربت إدارة نادي نابولي الإيطالي من الإتفاق مع سوكراتيس مدافع نادي أرسنال الإنجليزي من أجل تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستهدف نادي الجنوب الإيطالي في التعاقد مع مدافع جديد، لخلافة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي اقترب من الإنتقال إلى نادي مانش مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وحصد النادي الإنجليزي على موافقة نابولي من أجل أتمام التعاقد مع كوليبالي مقابل 85 مليون يورو، لتدعيم صفوف الدفاع بالإضافة إلى أكي القادم من صفوف بورنموث.

ووفقاً لشبكة " RaiSport " فإن نادي نابولي قد توصل إلى إتفاق مع أرسنال بشأن التعاقد مع سوكراتيس مقابل 4.5 مليون يورو.

يذكر أن المدافع اليوناني صاحب الـ32 عام قد أنتقل إلى المدفعجية في صيف عام 2018، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة إنتقال حر، وشارك خلال الموسم المنصرم في 19 لقاء سجل خلالها هدفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نابولي مانشستر سيتي كوليبالي

أخبار تهمك

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ 36 دقيقة

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعة

برشلونة يضع خطة الاحتفاظ بميسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ حوالي 3 ساعات

ليست صفقة.. فايلر يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

نابولي يفتح المزاد ويحدد سعر "كوليبالي"

نابولي يحدد سعر رحيل "كوليبالي" لمانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان يتدخل لخطف هدف مانشستر يونايتد

نابولي يفاوض نجم برشلونة

مانسشتر سيتي يدخل صراع التعاقد مع مدافع نابولي بأمر من جورديولا

نابولي يوجه صدمة قوية لمانشستر سيتي في صفقة كوليبالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

08:57 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب