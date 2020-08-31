تمهيدًا لرحيله.. نابولي يقترب من التعاقد مع بديل كوليبالي

اقتربت إدارة نادي نابولي الإيطالي من الإتفاق مع سوكراتيس مدافع نادي أرسنال الإنجليزي من أجل تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ويستهدف نادي الجنوب الإيطالي في التعاقد مع مدافع جديد، لخلافة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي اقترب من الإنتقال إلى نادي مانش مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم المقبل.





وحصد النادي الإنجليزي على موافقة نابولي من أجل أتمام التعاقد مع كوليبالي مقابل 85 مليون يورو، لتدعيم صفوف الدفاع بالإضافة إلى أكي القادم من صفوف بورنموث.





ووفقاً لشبكة " RaiSport " فإن نادي نابولي قد توصل إلى إتفاق مع أرسنال بشأن التعاقد مع سوكراتيس مقابل 4.5 مليون يورو.



