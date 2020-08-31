بعد تزايد إصابات كورونا.. "الحكومة" تكششف حقيقة العودة للإغلاق مرة أخرى

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ملف فيروس كورونا لم ينتهي، وما زال ملفًا موجودًا، وأن أرقام الإصابات كانت منخفضة ولكن بدأت في الارتفاع، وهذا ما جعلهم يقومون بتذكرة المواطنين أن كورونا لا زالت متواجدة ولم تنتهي.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"،: "داخلين على موسم الأنفلونزا الموسمية مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى موسم الدراسة".



وأشار إلى أن الحكومة تستعد لهذه الظروف الاستثنائية، ولكن المواطن عليه مسئولية كبرى وهو أن يعي أن كورونا لم تنته وأنه لديه مسئولية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.



ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية كانت متقدمة في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، ولم تلجأ إلى الإغلاق الكامل.



أما عن العودة للإغلاق مرة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "شيء سابق لأوانه".



وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الأقصر الدولي، اليوم الاثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.



يأتي ذلك استكمالًا لجولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفى تم تحويله ليصبح "مجمع الأقصر الدولي الطبي"، وذلك لأنها تضم العديد من المستشفيات التخصصية، وتضم كافة التخصصات الطبية، حيث سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي وسط المحافظة، وخدمتها لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.



وأضاف أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها مستشفى الطب وجراحة العيون، والذي سيكون أحد المستشفيات بداخل المجمع، ومركز الغسيل الكلوي، وجناح الطواري، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بهم، كما تفقدت قسم زراعة النخاع والذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأشار إلى أن "مجمع الأقصر الدولي الطبي" يضم مركز صحة أسرة الأقصر، ومستشفى العيون، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأقصر الدولي الذي يتم رفع كفاءته بالكامل، كما وجهت الوزيرة خلال تفقدها المستشفى بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام.



جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

