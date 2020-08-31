وزيرة التضامن: قرار شيخ الأزهر بشأن الأطفال اليتامى يلغي التنمر عليهم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتاحة اطلاق الاسم الاول أو لقب العائلة كفيلة للطفل اليتيم.





وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن اتاحة اطلاق اسم العائلة الكفيلة على الطفل اليتيم، من شأنه أن يلغي التنمر على الأطفال، ويحل الكثير من المشاكل.





تعرف على شروط كفالة الطفل اليتيم





فى إطار اهتمام وزارة التضامن بتطوير نظام الأسر البديلة وتشجيع الأسر على كفالة الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى العاطفية والصحية والنفسية، حيث اتخذت الوزارة عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف منها تشكيل لجنة لتطوير برنامج الأأسر البديلة وتعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الاطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.





ويهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم وذلك من خلال ما يأتي: -





(أ) تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.





(ب) الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة.





(ج) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدريب الأمهات البديلات.





(د) وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.





(هـ) دعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها.





وننشر تقريرا معلوماتيا عن الشروط الأساسية لكفالة الطفل اليتيم في 12 معلومة.





1_ ان تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.





2_ ألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عاما وألا يزيد عن الستين.





3_ يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.





4_ يجب أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية.





5_ إدراك احتياجات الطفل محل الرعاية،وان يكون الزوجين حاصلين على قدر مناسب من التعليم.





6_ أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.





7_ أن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.





8_ ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته، شأنه فى ذلك شأن باقى أفراده.





9_ إذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.





10_ يحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.





11_ إلتزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.



