الرئيس الفرنسي يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
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دعا إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الأثنين إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية ذات مهمة محددة.

 

وقال ماكرون فور وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت: "أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وأضاف: "على أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل حكومة مهمة لإنقاذ لبنان وإطلاق الإصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة الإعمار"، مطالبا بـ"الإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة".

 

وسيستهل ماكرون زيارته مساء اليوم الاثنين، بزيارة المطربة اللبنانية فيروز في منزلها بعيدا عن الإعلام، وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان صباح اليوم.

 

وقالت السفارة في بيانها إن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير".

 

ومن المقرر أن يحتفل ماكرون صباحا في محمية أرز جاج في منطقة جبيل بمئوية لبنان الكبير، على أن يزور بعدها مرفأ بيروت حيث سيلتقي ممثلين عن الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني.

 

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