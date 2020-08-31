أحمد موسى: "الإرهاب لم يستفيق حتى الآن من ضربة محمود عزت الموجعة" (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تستفيق من ضربة القبض على محمود عزت فهي أكبر ضربة للجماعة وضربة موجعة مهما حاولوا التقليل منها.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن محمود عزت إرهابي قاتل وأن الإرهابي حمزة زوبع وأمثاله التنظيمين مستعدون لحمل السلاح حال تم الطلب منهم وهم مرتزقة وقتلة.



وأشار إلى أن زوبع حاول اليوم التقليل من حجم الضربة القوية في الوقت الذي يمتلك فيه الأمن الآن كل المعلومات فمحمود عزت كان القائد للجماعة الإرهابية المكونة من خلايا عنقودية ويمتلكون جهاز معلومات.



وأكد موسى أن خيرت الشاطر كان يلقب القيادي الإخواني قطب العربي بـ"بيطة" وقام قطب العربي بتوجيه صدمة لزوبع على الهواء بالتأكيد على أهمية محمود عزت وعدم صدور أي قرار دون الرجوع إليه.



وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسئول أمني أكد له أن القبض على الإرهابي محمود عزت، المرشد البديل للإخواني بعد محمد بديع، يعد أكبر ضربة للجماعة منذ 2013.



وتابع موسى أن المسئول الأمني أخبره أن محمود عزت كان كل حاجة للإخوان، وهو رئيس عصابة الإخوان في 70 دولة، والمسئول عن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.



وأشار إلى أن المسئول الأمني أكد أن عزت كان العقل المدبر والمخطط لكل الأعمال الإرهابية لجماعة الإخوان، طيلة الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، وحتى اليوم، مؤكدا أنه أحد تلاميذ سيد قطب.