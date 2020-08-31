أحمد موسى: "أتلقى شتائم على هاتفي الشخصي.. ومش هسيب الكتائب الإلكترونية" (فيديو)

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة ضد من يروجون تصريحات مفبركة على لسانه.



وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "لازم الناس دي تحاسب على هذه الجرائم، بلاقي ناس بعتالي شتيمة على هاتفي الشخصي، والله ما هسيبك بالقانون"، مردفا "اننقد زي ما أنت عايز لكن لن أسمحلك بالتطاول".



وتابع "مصر لديها أجهزة ومؤسسات قادرة على تحديد هوية هؤلاء المتهمين"، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية تستهدفه كونه يدافع عن الوطن ويفضح أعداءه.



وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسئول أمني أكد له أن القبض على الإرهابي محمود عزت، المرشد البديل للإخواني بعد محمد بديع، يعد أكبر ضربة للجماعة منذ 2013.



وتابع موسى أن المسئول الأمني أخبره أن محمود عزت كان كل حاجة للإخوان، وهو رئيس عصابة الإخوان في 70 دولة، والمسئول عن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.



وأشار إلى أن المسئول الأمني أكد أن عزت كان العقل المدبر والمخطط لكل الأعمال الإرهابية لجماعة الإخوان، طيلة الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، وحتى اليوم، مؤكدا أنه أحد تلاميذ سيد قطب.