أول تعليق من النيابة الإدارية على واقعة اعتداء إحدى عضواتها على ضابط

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:49 م
واقعة التعدى
واقعة التعدى
شيماء حسن
Advertisements
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، في تعليقه على مقطع الفيديو الذي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم وأحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية، إنه جاري حاليًا فتح تحقيق بالتفتيش القضائي للتحقيق في الواقعة وإصدار قرار نهائي.

وأضاف سمير في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "تبين بمعاينة الفيديو أنها أحد الزميلات في النيابة الإدارية، ولكنها لا تمارس عمل قضائية بسبب ظروف نفسية تعرضت لها مؤخرًا، وجاري عرضها على الجهات الطبية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها".

وأشار إلى أن السيدة المعتدية تعمل في إدارة المتابعة منذ أن حدثت لها الظروف النفسية، وكانت بعيدة تمامًا عن أي أعمال قضائية، وجاري عرضها على لجنة طبية للتأكد من مدى صلاحية استمرارها في عملها من اللياقة الطبية من عدمه".

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هيئة النيابة الإدارية تكن كل الاحترام لكل مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية، مشددًا على أن الخروج عن القانون غير مقبول.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد مهران، المحامي، على مشهد تعدي سيدة تدعي أنها مستشارة على ضابط، قائلًا: "هذا المشهد معيب في حق القضاء الإداري من جهة، وفي حق وزارة الداخلية من جهة أخرى"، لافتَا إلى أن مسؤولية هذا الخطأ تقع على الطرفين.

وتابع "مهران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه ليس المحامي الخاص بالمستشارة مثلما يتحدث البعض، مشيرًا إلى أن المستشارة شاهدت إجراء غير قانوني مع أحد المتهمين قامت بتصوير الواقعة على موبيلها، مما أدى لحدوث مشادة مع الضابط بسبب محاولة منعها من التصوير.

ولفت إلى أن الضابط ليس من حقه القبض عليها أو تفتيشها إلا من خلال الشرطة النسائية، معقبًا: "المستشارة غلطانة إنها قامت بسب الضابط، ولكن الضابط أخطأ بسبب طريقة تعامله معها، خاصة بعدما علم أنها مستشارة"

وأشار إلى الضابط قام بمنعها من الخروج من المحكمة، عدما أخبرته المستشارة بأنها ستقوم بتقدم شكوى فيه في الامم المتحدة.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة،وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضابط شرطة تعدي سيدة النيابة إدارة متابعة

أخبار تهمك

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة يضع خطة الاحتفاظ بميسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ليست صفقة.. فايلر يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ حوالي 4 ساعات

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ 39 دقيقة

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 5 ساعات

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"نزعت الكتافات".. سيدة تعتدي على ضابط شرطة لرفضها ارتداء الكمامة (فيديو)

إخلاء سبيل "سيدة المحكمة" بعد تعديها على ضابط شرطة بكفالة 2000 جنيه

عميد كلية الحقوق عن اعتداء سيدة على ضابط شرطة: واقعة مستفزة

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

في واقعة "سيدة المحكمة".. الضابط المعتدى عليه: كانت تصور الموظفين.. والنيابة: مريضة نفسيا

أستاذ قانون: عقوبة السيدة المعتدية على ضابط الشرطة تصل لحبس عامين ولا يجوز التصالح (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

08:57 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب