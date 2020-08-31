الديهي: الشرطي المصري تفوق على الأمريكي والفرنسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:49 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشرطي المصري تفوق على نظيره الأمريكي والفرنسي في حقوق الإنسان، متابعًا: "اللي مش عاجبه يتفلق ويخبط راسه في الحيطة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك نماذج من كل دول العالم لا ترقى لمستوى الضابط المصري في احترامه والتزامه بالقانون.

وأوضح أن أفراد الشرطة المصرية أظهروا خلال الفترة الماضية ثباتًا انفعالي في عدة مواقف استفزازية، كان آخرها واقعة تعدي مستشارة على ضابط شرطة في محكمة مصر الجديدة، معربًا عن شكره وتقديره للنيابة العامة لسرعة الاستجابة للموقف وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكانت السيدة "ن.أ" تعدت على المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، أثناء تأدية عمله، ومزقت ملابسه ونزعت رتبته الميري وتطاولت عليه بالسب والقذف؛ لأنه طالبها بارتداء الكمامة.

وأخلت النيابة العامة سبيل القاضية المعتدية على ضابط الشرطة، في محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.

وكان علق الإعلامي نشأت الديهي، على فيديو انتشر على مواقع التواصل يظهر سيدة تتطاول على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، في حين حافظ الأخير على ثباته الانفعالي، موجهًا حديثه لفرد الأمن: "تسلم البطن اللى شالتك". 

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إن الضابط يتحلى بثبات انفعالي غير مسبوق، لافتًا إلى أن كون المواطن يعمل مستشارًا ويتمتع بعضوية الأمم المتحدة، على غرار السيدة المستشارة صاحبة واقعة الاعتداء، لا يخول ذلك المنصب لصاحبه خرق القانون.

ووجه الشكر للضابط، يدعى وليد عسل، على التزامه بعدم رد الإساءة خارج إطار القانون، مستطردًا: "أشكر هذا الضابط وأشد على يديه.. نعم التربية، ونعم المؤسسة التي يعمل بها".

وعاتب مقدم البرنامج، المستشارة لتطاولها على موظف أثناء تأديته وظيفته، معقبًا: "الست أخطأت خطأً جمًا، وما حدث إهانة للمؤسسة الشرطية وهيبة الدولة".

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محكمة حقوق الانسان الشرطى الإعلامي نشأت الديهي

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