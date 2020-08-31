حملة مكبرة للتصدي للباعة الجائلين وإزالة إشغالات سوق "بدرخان" ببني سويف

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واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.



حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة، اليوم الاثنين، بسوق بدرخان تحت إشراف عبد الحي سيد نائب رئيس الوحدة المحلية وبحضور محمد رياض مساعد رئيس المدينة ورئيس المنطقة الخامسة ورئيس الاشغالات والقوة المرافقة.



وأسفرت الحملة علي رفع عدد 78 حاله إشغال من سوق بدرخان عبارة عن بائعين جائلين وموازين وشماسي وتاندات وإشغال طريق والتحفظ علي كافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



