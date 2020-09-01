"الحكومة" تمنح فرصة تاريخية للتصالح مع المخالفين في مجال البناء (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:53 ص
نادر سعد
نادر سعد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه ليس من مصلحة المواطن أن تفقد مصر 12% من الرقعة الزراعية، وليس من مصلحته أيضا أن يضغط البناء العشوائي على المرافق بإنشاء مناطق مخالفة وغير مخططة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما تفعله الحكومة حاليا في مصلحة المواطن سواء من خالف قانون البناء أو من لم يخالف مشيرا إلى أن الشغل الشاغل في اجتماعات اليوم لرئيس الوزراء مع المحافظين كان قانون التصالح والتصدي لمخالفات البناء وأمام المواطنين فرصة تاريخية حتى نهاية سبتمبر لتقنين وضعه.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أن أي مخالفة بناء تمت على الأراضي المصرية بعد قانون التصالح "ليس لها دية" وسيتم إزالتها فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة.

وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد استعداد الوزارة لأي إزالة فورية خلال 48 ساعة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

وأكد سعد أن المخالف أمامه حتى 30 سبتمبر للتقدم ودفع جدية التصالح وبداية من 1 أكتوبر ستبدأ حملة إزالة المخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح والدولة المصرية عاقدة العزم على التنفيذ.

وأوضح أن الفرصة أمام مالك كل وحدة للتقدم بطلب فردي على أن تتعامل الدولة مع من لم يتقدم أو صاحب العقار نفسه ولن تعفيه المصالحة من العقوبة مشيرا إلى أنه سيتم قطع المرافق عن العقارات التي لم يتم طلاء الواجهات بها.

وحول ما تردد عن عدم دستورية قانون التصالح أكد سعد أن القانون جاء للتعامل مع حالات سابقة ولا صحة لما يتردد بأنه غير دستوري كما لا توجد صحة لمد المهلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء بوابة الفجر الفجر الحكومة التصالح

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 6 ساعات

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 3 ساعات

برايثوايت يتحدث عن رحيله من برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

متحدث الوزراء: 325 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. ويمكن تقسيط المبلغ الكلي على 3 سنوات

محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إزالة فيلا مسئول سابق

متحدث الوزراء: إزالة المباني المخالفة فورا بعد انتهاء مهلة التصالح

متحدث التنمية المحلية: إزالة 7 آلاف مخالفة على أملاك الدولة

" التطوير العقاري" توضح طريقة تحديد قيمة التصالح في المخالفات (فيدييو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

02:46 ص

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

02:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب