تعليق الطيران على مشاهد التكدس بمطار القاهرة (فيديو)

علق باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، على فيديو الزحام بمطار القاهرة.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "بالنسبة للفيديو الذي أظهر وجود تكدس أمام مكاتب الحجر الصحي، ما حدث وصول رحلتين في توقيت مبكر عن موعدهما الأصلي، فأصبح هناك 4 رحلات في نفس الوقت بإجمالي 650 راكبا، ومع اتخاذ إجراءات الحجر الصحي حدث التكدس".





وتابع مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام: "مشهد الزحام غير معتاد بشكل يومي حتى ولو في وقت الذروة"، مناشدا جميع الركاب بالتحلي بالصبر لإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل سريع.





وأوضح أنه سيتم إجراء تحليل بي سي آر بالمطارات السياحية "الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم"وقت وصول السائح بقيمة 30 دولار حال عدم امتلاكه لشهادة بي سي آر.







