بعد نجاح "ضارب عليوي".. مصطفى شوقي يستعد لطرح أغنية "عِرقسوسي"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:18 م
مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
نادين نجدي
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نشر الفنان مصطفى شوقي، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكانت الصورة لبوستر أغنيته الجديدة "عِرقسوسي" ، وعلق مصطفى على الصورة قائلاً:"قريباً ڤيديو كليب عِرقسوسي لـ مصطفى شوقي من فرى ميوزيك نصر محروس"

وأضاف قائلاً:"دعواتكم ..ان شاء الله هتسمعوا حاجة مختلفة" .


الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، ومن توزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوتية هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك نصر محروس.


جدير بالذكر أن أغنية "ضارب عِليوي" تعتبر التعاون الثاني بين مصطفى شوقي، والشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، وذلك بعد أغنية"ملطشة القلوب" التي حققت أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5" للمنتج نصر محروس.

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