محام: "سيدة المحكمة" مهددة بالحبس عامين لاعتدائها على الضابط (فيديو)

وجه المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض، التحية للنيابة العامة التي أصدرت بيانا شاملا حول تعدي سيدة على ضابط شرطة في محكمة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن النيابة استندت في قرارها إلى المادة 62 وتتعلق بموانع العقاب وتقول لا يسأل جنائيا من يعاني من حالة اضطراب عقلي ونفسي وقت ارتكاب الجريمة.





وتابع أنه لا يوجد فرد فوق القانون مهما كانت صفته ويجب التطبيق على الجميع وفي حالات التعدي على الموظف العام القانون ينص على أن العقوبة لا تقل عن حبس 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وهذه الواقعة ينطبق عليها القانون لآنها استخدمت التهديد مع موظف عام وتقع السيدة تحت طائلة 4 مواد للقانون.





وأشار إلى أنه من المفترض في حالة وجود اضطراب نفسي فعلى العائلة أن تتخذ إجراءات للعلاج أو إبعاد المريض عن التجمعات قدر الإمكان ومن الممكن عرض عضوة هيئة النيابة الإدارية على الطب الشرعي لتحديد حجم المرض.





وأكد انه لا يوجد أي نص يمنح صاحب أي حصانة حق الامتناع عن كشف الهوية إذا ما طلبت منه وينطبق عليه حالة التلبس حال رفض الكشف عن هويته وقت ارتكاب أي جريمة.











