لخريجي الثانوية العامة.. جامعة الفيوم تعلن فتح باب القبول للبرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات

أعلنت جامعة الفيوم، عن فتح باب القبول للبرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الدراسي القادم 2020/2021 لطلبة الثانوية العامة قسمي (علمي علوم، وعلمي رياضة).





وأضافت الجامعة أن برامج الدراسة الجديدة بالكلية، تتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي لخريجي الثانوية العامة قسم "علمي رياضة" وبرنامج المعلوماتية الحيوية لخريجى الثانوية العامة وتشمل قسمي "علمي علوم وعلمي رياضة"، تتم موضحة أن الدراسة ستكون بنظام الساعات المعتمدة ومدتها 36 ساعة للسنة الدراسية بتكلفة 500 جنيه للساعة أي بإجمالي 18 ألف جنيه للسنة الدراسية.





وأكدت الجامعة، أن تنسيق الرغبة للقبول ببرامج الذكاء الاصطناعي يتم من خلال الكلية بالجامعة، أما الدراسة ببرنامج المعلوماتية الحيوية تقبل خريجى الثانوية العامة بقسميها "علمي علوم وعلمي رياضة" كما تقبل التحويل من الكليات المختلفة بشرط الحصول على الحد الأدني لكليات الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم.





يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي و أ.د. خالد عبد الغفار بناءا علي توجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالعملية التعليمية في الجامعات وإضافة عدد من التخصصات الجديدة بكليات الجامعات الحكومية والأهلية والدولية بمصر والجامعات التكنولوجية، ضمن تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020-2021.