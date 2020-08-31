العشري: الإمارات تستكمل الجهد العربي وتلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:36 م
أشرف العشري
أشرف العشري
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن الموقف المصري تجاه اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات بنّاء وجوهري، حيث خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغريدة له على تويتر، قال فيها إنه يثمّن جهود القائمين على الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار للمنطقة.

وأوضح العشري خلال لقائه قناة الغد، أن القاهرة تؤيد وتؤازر أي خطوة عربية جادة ومسؤولة نحو نصرة الشعب الفلسطيني، وهذا ما فعلته دولة الإمارات.

وأكد أن الإمارات تلعب دورًا كبيرًا في تأييد ودفع الجانب الفلسطيني نحو السير قدمًا في مسار التسوية السياسية والسلمية في المرحلة القادمة.

وهبطت، اليوم الاثنين، أول طائرة إسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقلة وفدًا أميركيًا إسرائيليًا مشتركًا، ورافعة أعلام الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل.

وضم الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب عليها عبارة "سلام" بـ 3 لغات (العربية والإنجليزية والعبرية)، عددًا من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، يرأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.




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أكد سهيل القاضي مدير عام مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية أن دولة الإمارات سباقة في الأعمال الإنسانية على مستوى العالم منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي نشر ثقافة العطاء المستمر وصولا إلى المساعدات الإنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا حيث قدمت الدولة المساعدات الطبية للعديد من دول العالم.

وقال في تصريحات صحفية إن الإمارات هي دولة الإنسانية والعطاء ويرجع ذلك إلى دور القيادة الرشيدة في دفع مسيرة العطاء واستمراريتها في كل زمان ومكان وترك بصمة إنسانية تفخر بها الأجيال القادمة.

وأشار القاضي إلى الدور البارز الذي تميزت به الإمارات في العمل الإنساني والذي يعتبر مثالا يحتذى به من أجل رسالة السلام التي ترسلها القيادة الرشيدة إلى العالم من خلال المنجزات الإنسانية والتي هي جزء لا يتجزء من هويتنا الأصيلة.. موضحا أن الجهود الإنسانية الإماراتية تعكس مبدأ التراحم والتسامح من خلال الحملات الإغاثية والمساعدات لتوفير الحياة الكريمة والمتطلبات الأساسية للشعوب الفقيرة والمحتاجة.

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