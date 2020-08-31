منال سلامة تكشف لـ "الفجر الفني" أخر تطوراتها الصحية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

يا

كشفت الفنانة منال سلامة، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير على طريق العالمين هي وابنتها منذ يومين.

وقالت منال سلامة، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها في صحية جديدة وفي تحسن لحالتها، وأنها تستريح في منزلها بعد الخروج من المستشفى".

وأشارت منال سلامة ففي تصريحات سابقة إلى أنها تعرضت لحادث سير وانقلبت بها السيارة عند الكيلو 50 علي طريق العلمين بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.

وأوضحت منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وخبطت في السور الذي يكون علي شمال السائق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منال سلامه حادثه منال سلامه الفجر

أخبار تهمك

ليست صفقة.. فايلر يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ أقل من ساعتين

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ حوالي 3 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يضع خطة الاحتفاظ بميسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

منذ 36 دقيقة

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص| ننشر الصور الأولى للسيارة المتسببة في حادث عمرو زكي

عاصي الحلاني آخرهم.. نجوم انتشلتهم العناية الإلهية من على حافة الموت (تقرير)

منال سلامة لـ"الفجر الفني" لا أهتم بالشائعات وهكذا ردت على خبر وفاتها

الفنانة منال سلامة تتعرض لحادث سير أليم.. تفاصيل

عاجل.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة منال سلامة بعد تعرضها لحادث سير

بعد تعرضها لحادث.. منال سلامة تتصدر نريند جوجل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

08:57 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب