كارمن سليمان تحتفل بتخطى أغنيتها "لينا رقصة" 2 مليون مشاهدة

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احتفلت الفنانة كارمن سليمان، بنجاح أغنيتها الجديده "لينا رقصه" وتخطيها 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



حيث قامت "سليمان" بنشر بوستر للأغنية وعلق عليه قائلةَ:" 2 مليون بحبكم، لينا رقصة، كارمن سليمان".



وتقول كلمات الأغنية:"يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس، لا بنام يا حبيبي ولا بهدى.. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة.. من غير ما أشوفك فيها.. هو انت هتيجي كام مرة.. في العمر يا روحي غير مرة.. وانا عايزة أتمتع بيها".



أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

