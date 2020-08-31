رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

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الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى رمضان صبحي، جناح نادي هدرسفيلد الإنجليزي، عن وجود مفاوضات مع الزمالك من أجل التعاقد معه هذا الصيف.


وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد مفاوضات بيني وبين الزمالك،ولم أجلس مع أي مسئول من القلعة البيضاء من أجل التعاقد مؤخرا.


وأضاف نجم الأهلي السابق، أنه لا يوجد أي مجال للحديث عن الانتقال لصفوف نادي الزمالك وهو لا يفكر في اللعب للأبيض.

وأختتم تصريحاته، أنه أبلغ إدارة هدرسفيلد الإنجليزي بعدم العودة إلى إنجلترا لأنه لا يوجد داعي لذلك بسبب انتقاله الوشيك إلى بيراميدز.

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