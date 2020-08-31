تعرف على أخر موعد للتقدم للتصالح على مخالفات البناء وعقوبة المخالفين في الدقهلية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ان آخر مده للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، بنطاق المحافظة، حتى 30 سبتمبر المقبل، وفقا لقرار رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه لا نية مطلقا لمد الفترة مرة أخرى.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه بداية من أول اكتوبر يتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل القوة والحسم حرصا على حق الدولة.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق فى وقت سابق على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الاجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

وكان محافظ الدقهلية سبق وان عقد عده اجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء للعمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية فى ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين مشيرا الى انه اعطى تيسيرا للمواطنين فى محافظة الدقهلية تمثل فى تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء 20% تشجيعا للمواطنين على التقدم بطلبات التصالح، واكد المحافظ انه بعد انقضاء المدة فى 30 سبتمبر سيتم احالة المخالفين للنيابة العسكرية، ودخول جميع المخلفات فى موجه الازالات القادمة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وفقا للقانون، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مجلس المحافظين اليوم.

وعلي صعيد اخر إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية " مرحلة التعليم الاساسى وذلك بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 100%، حيث اوضح وكيل الوزارة ان عدد من تقدمو للامتحان 220 طالب وطالبة، واضاف بان النتيجة الاجمالية للدورين الاول والثانى للشهادة الاعدادية هذا العام بلفت 99.4%، مشيرا الى ان من تقدموا للامتحان بلغ عددهم 102354طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.



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