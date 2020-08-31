الحكومة: 30 سبتمبر أخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم السماح لأي بناء عشوائي أو مخالف مرة أخرى، حيث سيتم إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.





وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي المذاع عبر فضائية "صدى "، مساء الإثنين، أن المنظومة ستدعم بالتابلت للإسراع في عملية الإبلاغ عن المخالفة.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "30 سبتمبر أخر موعد للتقديم بطلبات التصالح، وأول أكتوبر ستبدأ عمليات الإزالة لكل من لم يتقدم بطلبات التصالح".





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