منة عرفة تحذف صورها مع علي غزلان.. تعرف على التفصيل

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حذفت الفنانة منة عرفة الصور التي جمعتها باليوتيوبر علي غزلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب مرورهم بعلاقة صداقة على حد قولها.



ولاحظ "الفجر الفني" حذف منة عرفة لجميع صورها مع علي غزلان عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يذكر أن منة عرفة ربطتها علاقة صداقة وحب باليوتيوبر علي غزلان ولكنها أنكرت ذلك عندما تم سؤالها عن حالتها العاطفية قائلة: "عزباء" وذلك خلال برنامج "رامز مجنون رسمي".