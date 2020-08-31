الإسكان: جاري إقامة 11 محطة لتحلية المياه بالمناطق الحدودية (فيديو)

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قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن هناك ثلاث بدائل لترشيد استهلاك المياه عن طريق التوسع في تحلية مياه خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.



وأضاف الرفاعي في لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه في 2014 وصلت طاقة محطات التحلية إلى 80 ألف، موضحًا أنه خلال 6 سنوات وصلت إجمالي الطاقة إلى ما يقرب من 800 ألف طاقة.



وأشار إلى أنه جاري حاليًا العمل على إقامة 11 محطة تحلية جديدة على المناطق الحدودية بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه، موضحًا أنه يتم استخدام المياه الجوفي في الشرب مع الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية للاستفادة من المياه التي يتم معالجتها لإعادة استخدامها لزيادة الوعاء.

وفي سياق متصل، كشف عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة عن تفاصيل محطة معالجة المياه الجديدة وأهميتها للمسطحات الخضراء في محافظة الإسكندرية.



وقال بدوي في تصريحات لفضائية "سي بي سي اكسترا": "هذه محطة معالجة ثلاثية تتكون من وحدة المصافي وأحواض الترصيف البيئية والتهوية ثم تمر على أحواض الترصيف النهائي ثم الفلاتر الرملية، وصولًا إلى مرحلة التعقيم والحقن بالكلور".



وأضاف "يصل المنتج النهائي إلى محطة الرفع ليتم إعادته مرة أخرى إلى المسطحات الخضراء داخل برج العرب، وهو ما يعمل على إعادة الاستفادة من المياه لإعادة استخدمها في ري هذه المسطحات والأشجار غير المثمرة".