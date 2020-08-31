أحمد موسى عن واقعة الاعتداء على ضابط شرطة: مفيش حد فوق القانون.. ولا حصانة في التلبس (فيديو)



وأردف "يجب احترام سيادة الدولة والقانون حتى لو الأمين العام للأمم المتحدة".





وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.



ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.



وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة،وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.





تحدث الإعلامي أحمد موسى حول واقعة اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة بمصر الجديدة، قائلا: "مفيش حد فوق القانون، لا مستشار ولا ضابط ولا أي لا أحد"، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت أمام مكتب مدير النيابة.وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين "خلع كتافات الضابط إهانة لهيئة الشرطة وليس للضابط وحده، ويجب أن تأخذ العدالة مجراها حتى النهاية"، مشيدا بالثبات الانفعالي وتماسك أعصاب الضابط.وأكمل "ما فعلته السيدة اعتداء على موظف عام حتى لو كانت مستشارة، ولا توجد حصانة في حالات التبلس"، معلقا "الحصانة بخ في حالات التلبس".وأوضح أن بطلة فيديو الاعتداء تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية، مردفا "هنا نتحدث عن هيبة الدولة وتنفيذ القانون حتى لو كانت المخطئة قاضية، النائب العام رجل قانون ولا يعنيه أحد".