محامٍ يكشف تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء سيدة على ضابط

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد مهران، المحامي، على مشهد تعدي سيدة تدعي أنها مستشارة على ضابط، قائلًا: "هذا المشهد معيب في حق القضاء الإداري من جهة، وفي حق وزارة الداخلية من جهة أخرى"، لافتَا إلى أن مسؤولية هذا الخطأ تقع على الطرفين.

وتابع "مهران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه ليس المحامي الخاص بالمستشارة مثلما يتحدث البعض، مشيرًا إلى أن المستشارة شاهدت إجراء غير قانوني مع أحد المتهمين قامت بتصوير الواقعة على موبيلها، مما أدى لحدوث مشادة مع الضابط بسبب محاولة منعها من التصوير.

ولفت إلى أن الضابط ليس من حقه القبض عليها أو تفتيشها إلا من خلال الشرطة النسائية، معقبًا: "المستشارة غلطانة إنها قامت بسب الضابط، ولكن الضابط أخطأ بسبب طريقة تعامله معها، خاصة بعدما علم أنها مستشارة"

وأشار إلى الضابط قام بمنعها من الخروج من المحكمة، عدما أخبرته المستشارة بأنها ستقوم بتقدم شكوى فيه في الامم المتحدة.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة،وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

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