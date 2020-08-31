الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي









تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، على حسب طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





الزمالك يخطط لضم حسين السيد





وكشفت مصادر صحفية، عن اقتراب حسين السيد ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الانضمام لصفوف الزمالك في الموسم الجديد.





وأوضحت المصادر أن نادى الزمالك فاوض حسين السيد فى ظل الحاجة إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر، مع اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء.





الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رفض فكرة عودة حسين السيد إلى القلعة الحمراء.





ويسعى مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم الجبهة اليسرى، بالفريق الكروي الأول، لاسيما بعد إصابة محمد عبدالشافي في مباراة الأهلي الأخيرة.