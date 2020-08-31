بعد حضورها فيلم "تؤام روحي" .. أحمد السبكي يشكر ابنة رجاء الجداوي

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شارك الفنان أحمد السبكي جمهوره بفيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



وظهر السبكي بالفيديو من العرض الخاص لفيلم "تؤام روحي " ، برفقة الفنان حسن الرداد وأميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووجه أحمد السبكي لها شكر خاص قائلاً : ألف شكر علي حضور أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي اثناء العرض الخاص في إسكندرية.



فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.



من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي، سابقاً أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر،



وعلق قائلاً: "فيلم "توأم روحي " إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".

