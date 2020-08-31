دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ بشأن دروس "التقوية"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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رفع المحاميان سعد محمد يوسف وإبراهيم عبدالحليم علي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 14844 ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بسبب البدء في دروس «التقوية» بالمدارس في الوقت الحالي وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، مما تسبب في حالة غضب وسخط لدى أولياء الأمور.

وأكد المحامي سعد محمد، خلال حديثه مع "الفجر "، أن المذكرة التي قدمتها وكيلة الوزارة للمحافظ بشأن البدء في دروس التقوية بالمدارس تطبيقا للقرار الوزاري 53 لسنة 2016 كانت من المفترض أن تبدأ بعد اليوم الدراسي ولكن وكيلة الوزارة قد سارعت بإصدار الأمر الإداري رقم 94 بتاريخ 13 أغسطس إلي كافة الإدارات التعليمية التابعة لها بالبدء في دروس التقوية بداية من 15 أغسطس أي قبل العام الدراسي وهو المخالف للقرار الذي وافق عليه المحافظ، وهو ما خلق حالة من السخط العام لدي أولياء الأمور.

وتابع المحامي: أن أولياء الأمور يخشون إنتشار وباء الكورونا بين أبنائهم في الظروف الحالية، ولذلك نري أن ماقامت به مديرية التربية والتعليم من بدء دروس التقوية في الوقت الحالي هو يخالف توجهات الدولة المستمرة في مواجهة إنتشار فيروس كورونا، وأن هدف المديرية هنا هو جمع الأموال والحصول علي المكافأت، ولاسيما أن هناك أيضا مبالغة في أسعار دروس التقوية فهم هنا قد أجبروا أولياء الأمور علي الأمر الواقع بتنفيذهم الدروس في الوقت الحالي.

وطالب المحامي، بضرورة وقف دروس التقوية في الوقت الحالي لمخالفته لقرار المحافظ وأيضا لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه بنسبة كبيرة سوف يتم النظر في الدعوة يوم الأربعاء القادم أمام القضاء الإداري.
دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ بشأن دروس "التقوية"
دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ بشأن دروس "التقوية"
دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ بشأن دروس "التقوية"
دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ بشأن دروس "التقوية"

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