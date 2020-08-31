تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أقيمت اليوم الإثنين، قرعة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2020 / 2021، في قاعة لويس أراجونيس في مبنى الاتحاد الإسباني في لاس روزاس والموجود في العاصمة مدريد، حيث ينطلق الموسم الجديد من البطولة يوم 13 سبتمبر ويستمر حتي 23 مايو 2021.

ويستضيف فريق ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، نظيره فريق خيتافي في الجولة الأولي من البطولة على ستاد "سانتياجو برنابيو"، بينما يستضيف برشلونة فريق إلتشي.

ويصطدم فريق أتليتكو مدريد بنظيره إشبيلية في مواجهة قوية بالجولة الأولي من الدوري الإسباني.

وستكون مباراة الكلاسيكو الإسباني في الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة بالجولة السابعة يوم 25 أكتوبر المقبل على ستاد "كامب نو" معقل البرسا، بينما ستقام مباراة الدور الثاني يوم 11 أبريل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وإليكم مواجهات الجولة الأولي بالدوري الإسباني كاملة:

- ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس 
- إشبيلية × أتلتيكو مدريد
- برشلونة × إلتشي.
- سيلتا فيجو × إيبار
- أتلتيك بيلباو × غرناطة 
- قادش × أوساسونا
- فالنسيا × ليفانتي.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد انتقالات الدوري الإسباني

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