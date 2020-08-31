البورصات الأوروبية تحافظ على المكاسب الشهرية بالرغم من التراجع

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
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حافظت معظم البورصات الأوروبية على المكاسب الشهرية بالرغم من التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.

وأعطت السياسة النقدية الحذرة التي يعتزم الفيدرالي تطبيقها دفعة إلى الأصول الخطرة على الصعيد العالمي، حيث تشير إلى أن معدلات الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول.

كما يراقب المستثمرون تطورات فيروس كورونا عالميا مع تجاوز 25 مليون إصابة.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 366.5 نقطة، لكنه سجل خسائر شهرية بنسبة 2.9 بالمائة.

في حين هبط المؤشر الألماني "داكس" بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة إلى 12945.3 نقطة، بينما حقق مكاسب شهرية بلغت 5.1 بالمائة.

كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 4947.3 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنحو 3.4 بالمائة.

في حين أن مؤشر "فوتسي 100" البريطاني توقف عن التداولات اليوم في عطلة رسمية للبنوك، حيث أنهى جلسة الجمعة الماضية عند مستوى 5963.6 نقطة بانخفاض 0.6 بالمائة، ليسجل مكاسب شهرية 1.1 بالمائة.

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