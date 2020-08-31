حسين الجسمي يعلق على عدم رجوع الحفلات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:02 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
مصطفى فكيه
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شارك الفنان حسين الجسمي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "الجسمي" في الصورة من على خشبة المسرح من احدى حفلاته وعلق عليه قائلاَ:" يبتعد شيء ليقترب شيء أجمل".

في سياق متصل، تخطت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 40 مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر يوتيوب.

كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. ".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.
حسين الجسمي يعلق على عدم رجوع الحفلات
حسين الجسمي يعلق على عدم رجوع الحفلات

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