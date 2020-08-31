الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - حرس الحدود 1 × 1 مصر المقاصة الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:34 م محمد مرعي Advertisements Advertisements تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره مصر المقاصة بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. أخبار تهمك الكشف عن خليفة زيدان في ريال مدريد منذ ساعتين و 37 دقيقة الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد منذ 41 دقيقة تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني منذ أقل من ساعتين عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة منذ ساعة الا ربع عاجل - رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا منذ 33 دقيقة أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب منذ حوالي 11 ساعة أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم منذ حوالي 6 ساعات برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد منذ حوالي 19 ساعة تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي منذ ساعة و 12 دقيقة تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي منذ حوالي 5 ساعات النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة منذ 38 دقيقة الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز منذ ساعتين و 44 دقيقة الأهلي يحسم مصير أزارو بشكل نهائي منذ أقل من ساعتين مستشفي الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء منذ 42 دقيقة