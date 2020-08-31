ليست صفقة.. فايلر يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طالب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إدارة القلعة الحمراء، ضم خبير نفسي ما يسمى خلال الفترة المقبلة.


وأكد فايلر للجنة التخطيط بالنادي أنه يريد "لايف كوتش" في جهازه المعاون بالنادي الأهلي لمساعدته في حل مشاكل بعض اللاعبين الشخصية خارج الملعب التي تسببت في تراجع مستوى البعض منهم.


يذكر فايلر، صرح يوم السبت الماضي بأن بعض اللاعبين تراجع مستواهم بسبب معاناتهم من بعض المشاكل الخاصة بعد أزمة فيروس كورونا، على رأسهم النيجيري جونيور أجايي.

ويستعد الأهلي بداية من غد الثلاثاء الاستعداد لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من منافسات الدوري، بعد راحة لمدة يومين عقب الفوز يوم السبت الماضي على المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة.

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