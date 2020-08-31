لاتسيو يطقع الطريق على برشلونة ويجدد عقد إيموبيلي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي لاتسيو الإيطالي عن تجديد عقد نجم الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي حتى 2025، قاطعًا بذلك الطريق على الأندية التي كانت تسعي لضم اللاعب.

وأعلن نسور العاصمة عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن إيموبيلي البالغ من العمر 30 عامًا وقع على عقد جديد مع النسور يمتد حتى 2025 علمًا بأن عقده السابق كان ينتهي في عام 2023.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن تشيرو إيموبيلي يقترب من الرحيل عن صفوف لاتسيو في الصيف الحالي وسط إهتمام العديد من الأندية بضمه على رأسها برشونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن تشيرو إيموبيلي يلعب في صفوف لاتسيو منذ عام 2016 قادمًا من أشبيلية الإسباني وخاض مع الفريق الإيطالي 178 مباراة حتى الآن في جميع البطولات وسجل 125 هدف وصنع 34 هدف آخرين.

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