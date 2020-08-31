"اي السخافة دي".. شريف منير يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:01 م
شريف منير
شريف منير
مصطفى فكيه
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تعرض الفنان شريف منير هجوم شرس، بعد نشره صورة له مع الفنان أحمد السقا وأحمد رزق من الساحل الشمالى أثناء قضاء عطلتهم الصيفية،معلقا عليها قائلاَ: "آدي يا سيدي الفنانين.. عايشين الفته.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة.. وسایبین الناس في الحر والقرف.. حرام عليكم.. حسوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

وكانت سخرية شريف منير دافعا للكثير من الجمهور للهجوم عليه بسبب سخريته من الناس حيث جائت أبرز التعليقات من جانب الجمهور: "مالك ياعم انت مفكر الناس كلها مركزه معاك انت مريض ولا ايه: ويرد عليه شريف منير قائلا: "إنت إللي مركز معايا.. حد كلمك".

وعلقت متابعة أخرى قائلة: "ايه جر الشكل ده انا كنت بحبك بس سورى الطريقة دى سخيفة جدا" ليرد عليها شريف منير قائلا: "يبقى إنتي منهم".

وعلق آخر: رخم..رخم فعلا موش هزار..فين العلم بقي ههه يارخم" ليرد شريف قائلا: "لو موجوع.. يبقى هتعرف العلم فين.. مع تحيات الرخم".

يذكر أن شريف منير كانت آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" والذى شارك فى بطولته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.
"اي السخافة دي".. شريف منير يثير غضب رواد السوشيال ميديا
"اي السخافة دي".. شريف منير يثير غضب رواد السوشيال ميديا
"اي السخافة دي".. شريف منير يثير غضب رواد السوشيال ميديا
"اي السخافة دي".. شريف منير يثير غضب رواد السوشيال ميديا
"اي السخافة دي".. شريف منير يثير غضب رواد السوشيال ميديا
"اي السخافة دي".. شريف منير يثير غضب رواد السوشيال ميديا

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شريف منير الفنان شريف منير احمد رزق احمد السقا

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