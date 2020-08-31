عودة ضيوف التاكسي وجولات في المحافظات ومُتابعات مُباشرة للأحداث

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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القاهرة، 31 أغسطس 2020 : إلي مُتابعة الاخبار اليومية، والاحداث السياسية والاجتماعية، وتطورات فيروس كورونا، يستأنف برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على "MBC مصر"، حلقاته بعد إنتهاء العطلة الصيفية بداية من "غداً" الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، ويتواصل عرضه كالمعتاد يومياً من "الثلاثاء للجمعة".

وأبدي الإعلامي شريف عامر تقديره الشديد لجمهور المُشاهدين على تفاعلهم وإهتمامهم بعودة البرنامج، وأكد عامر أنه بالاضافة لفقراته الثابتة، يعود فريق البرنامج بعدد من الفقرات الجديدة التي ترتبط بتطورات واحداث مصر المتنوعة، ويعود لاول مرة بعد توقف عدة أشهر فقرة ضيوف التاكسي.

وأوضح أنه على مدى ايام الاسبوع سيقدم البرنامج عدد من الفقرات خارج الاستوديو، منها على سبيل المثال فقرات في سوق الصاغة الاشهر في مصر لمتابعة حال تجارة الذهب واسعاره، وستقوم عدسات البرنامج بزيارات ميدانية للمحافظات.

وأشار شريف عامر إلي استمرار فقرات و ضيوف البرنامج الدائمين د. مصطفى الفقي، معلقا على الاحداث السياسية الكبيرة التي تشهدها مصر والمنطقة، و د. مبروك عطية والقضايا الفقهية والسلوكية التي يتعامل معها المجتمع المصري باستمرار.

يُعرض برنامج "يحدث في مصر مع شريف عامر" على " MBCمصر" من الثلاثاء إلي الخميس، الساعة 10:00 مساءً، ويعود للعرض الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".

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