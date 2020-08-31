"عيشها صح" كتاب جديد لـ سليمان عبدالجواد عن التغذية السليمة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشف الكاتب سليمان عبدالجواد، انتهاءه من طبع أحدث إصداراته الثقافية بعنوان "عيشها صح"، استعدادًا لطرحه بالأسواق عن دار ابن رشد. 

وقال الكاتب سليمان عبدالجواد، في تصريحات صحفية إن مؤلفه الجديد يقع في 388 صفحة على 5 فصول في ورق من الحجم المتوسط، ويتحدث الكتاب عن التغذية السليمة للإنسان، وكيف لجسم الإنسان حمايته من الإصابة من العدوى المنتشرة بالجو حاليًا مثل عدوى فيروس كورونا، وما هي التمارين الرياضية الصحية في المنزل التي تجعل الجسم صحي وخالي من الأمراض والسمنة.

مشيرًا إلى أن الكتاب يتطرق لعدم الاستماع لنصائح نقص الوزن من غير الأشخاص المتخصصين لأن هذا قد يتطرق إلى مشاكل تؤثر على صحة الجسم. 

الجدير بالذكر أن سليمان عبدالجواد هو الممثل لمبادرة eGym المقدمة من وزارة الشباب الرياضة، والممثل أيضاً لمبادرة (تحرك والعب) المقدمة من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية.

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