محمد رمضان بإطلالة غريبه من كواليس تصوير أغنيته الجديدة (صورة)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد رمضان، بالصورة من كواليس تصوير أغنيته الجديدة في دبي، بإطلالة غريبة ومختلفة مرتدي بدله أسود في أبيض وعلق قائلاً: قريباً جداً.


ويجتمع رمضان في دويتو غنائي، سيتم تصويره على طريقة الفيديو كليب في دبي وسيكون بعدسة المخرج حسام الحسيني.


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد.


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