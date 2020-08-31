رئيس الوزراء للمحافظين: الإصابات تزيد.. وطبقوا "عقوبات كورونا"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:23 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
Advertisements
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين بمجلس المحافظين؛ عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لأن أعداد حالات المصابة بدأت تتزايد مرة أخرى، وهو ما يستدعي التشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

اقرأ أيضا...

في سياق منفصل عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان لمتابعة موقف إزالة مخالفات البناء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "كل واحد يتحمل مسئوليته في النطاق الإداري المسئول عنه، بدءا من مسئولي القرية والجمعية الزراعية، وحتى أكبر مسئول في المحافظة، وسنحاسب أي مقصر، وكذا المسئولين في أقسام الشرطة وحتى مدير الأمن بكل محافظة فهم مسئولون عن إزالة أي مخالفة بشكل فوري، ومسئوليتكم المباشرة هي عدم وضع أي طوبة بناء مخالف تقع في نطاق المحافظة".

كما أكد رئيس الوزراء أن لدينا منظومة حديثة للتغيرات المكانية حاليًا، تعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف عليكم إزالته فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عقوبات رئيس الوزراء المحافظين

أخبار تهمك

برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ ساعة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم مصير أزارو بشكل نهائي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن خليفة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ ساعة و نصف

عاجل - رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

منذ ثلث ساعة

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 11 ساعة

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ 36 دقيقة

مستشفي الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"مدبولي": اجتماعات لكل محافظ مع الرئيس لعرض التحديات.. ورفع درجة الطوارئ بالمحافظات

عاجل.. توجيه حاسم من رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء الحديثة

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالتعاون مع المحافظات تنجح في إزالة أكوام القمامة والمخلفات

أحمد موسى يكشف عن فضيحة جديد بمنطقة الأهرامات

"الآثار": سنزيل أي شبر من التعديات على الأراضي خاصة في المناطق الأثرية بمحيط الأهرامات

برلماني يطالب بنشر أسماء المتعدين على أراضى الدولة بوسائل الإعلام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

07:05 م

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

06:03 م

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

06:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب