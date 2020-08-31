عاجل - رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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قام مؤمن زكريا نجم الأهلي بتوجيه رسالة لمتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي وجماهير القلعة الحمراء بعد حرصهم على الإطمئنان على صحته بعد ظروفه المرضية الصعبة.

وكتب "زكريا" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي.. كل اللي محتاجه منكم الدعاء".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر في الجهاز العصبي أبعده عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية ولايزال يحتاج للمزيد من العلاج خلال الفترة المقبلة.

وظهر مؤمن زكريا مؤخرا في عرض مسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد عز ودخل في نوبة بكاء شديدة على المسرح بسبب ظروفه الصحية وتسببت ذلك في تعاطف كبير من الجمهور مع حالته المرضية.

وكان النادي الأهلي حصل على موافقة من وزارة الشباب والرياضة بصرف قيمة عقد اللاعب كاملا للمساندته في مصاريف علاجه، كما اعلنت الوزارة المساهمة في علاج اللاعب.

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