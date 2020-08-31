أستاذ قانون: عقوبة السيدة المعتدية على ضابط الشرطة تصل لحبس عامين ولا يجوز التصالح (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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تحدث الدكتور ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية حقوق بجامعة عين شمس، حول واقعة اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة بمصر الجديدة.

وقال عبد المؤمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاععلى قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين: "الفيديو استفزني كمواطن مصري غيور على وطنه وعلى شرطته، واللفظ التي وجهته السيدة للضابط يمثل جريمة سب، فضلا عن الاعتداء على موظف عام خلال أداء وظيفته"، مردفا "حتى لو مستشار في الأمم المتحدة نحن في دولة قانون".

وأعرب عميد كلية حقوق بجامعة عين شمس، عن احترامه لتصرف ضابط الشرطة، لقدرته على تمالك الأعصاب وضبط النفس رغم تعدي السيدة عليه، مشيرا إلى أن التصوير داخل المحكمة لا يجوز إلا بإذن.

وأوضح أن عقوبة الاعتداء على موظف عام خلال أداء عمله تصل إلى الحبس لمدة عامين، متابعا "أرفع القبعة للضابط وأتمنى من كل أبنائنا الضباط أن يكونوا مثله".

وحول إمكانية التصالح بين السيدة وضابط الشرطة قال "وفقا للقانون لا يجوز التصالح في الحق العام المتمثل في إهانة كرامة الوظيفة وتعطيل عمله، أما الحق الخاص كالسباب يجوز التصالح فيه".

وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.

ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة،وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

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