شاهد تعليق الشيخ رمضان عبدالمعز على "بائع الفريسكا" (فيديو)





واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".



وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وقام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.



وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.



وأضاف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية.



وأوضح أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

أشاد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بإبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق الحاصل على 99.6% صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالطالب بائع الفريسكا.وقال عبد المعز خلال تقديم برنامجه "لعلهم بفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "الشباب ده شاب جميل متربي كويس، عارف أن الشغل مش عيب، هي دي أخلاق سيدنا النبي الذي قال لأصحابه ما بعث الله نبيًا إلا وعى الغنم".وأضاف "هذا الشباب تم بنائه أخلاقيًا مثلما أسس أكد سيدنا النبي الذي أسس للساجد قبل المساجد، قبل ما نبي الجامع نبي للي هيصلي فيه، وبناء الشخصية مرتبط بشكل أساسي بالأخلاق".وكان انتشر أول أمس السبت مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".وأضاف "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي".وفي ذات السياق قال إبراهيم عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.