الوزراء: مصر فقدت 12% من الأرض الزراعية بسبب مخالفات البناء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف مخالفات البناء أـصبح الشغل الشاغل للحكومة المصرية، منوها بــأن الدولة فقدت 12% من الأرض الزراعية بسبب مخالفات البناء.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم إزالة أي مخالفات جديدة تمت بعد صدور قانون التصالح، ولكن المخالفات التي تمت في االسابق أمامها فرصة للتقدم لتقنين أاوضااعها حتى 30 سبتمبر.

وفي سياق متصل قال الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن مخالفات البناء او التعدي على الأراضي الزراعية أثر على كل مشروعات الصرف ومياه الشرب، خاصة أن هذه المشروعات أعدت لخدمة عدد معين من المساكن، ولكن مخالفات بنائية أو بناء غير مخطط أدى لإنشاء مشاريع بتكاليف كبيرة، خاصة أن المباني متناثرة.

وتابع "اسماعيل"، خلال تصريحات صحفية، أن نسبة التصالح على المخالفات ما زالت متواضعة جدًا، لأن المخالفات كانت متفاقمة لإعداد كبيرة جدًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المخالفات أدت لعدم انتهاء الكثير من مشاريع البنية التحتية.

ولفت إلى أن المباني والأبراج المخالفة تؤدي إلى الضغط على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وهذا يقلل من الطاقة الاستيعابية للمدن.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظتي (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومي الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.


كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مخالفات البناء الاراضى الزراعيه اخبار

أخبار تهمك

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد

منذ 35 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

مستشفي الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ ساعة و نصف

عاجل - رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ نصف ساعة

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن خليفة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ 41 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أزارو بشكل نهائي

منذ أقل من ساعتين

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الجزار" يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعى"

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعي" بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

الإسكان: الإقبال على وحدات الاجتماعي يعكس رضا المواطنين عنها (فيديو)

مليون وحدة سكنية.. بشرى سارة من الإسكان للمواطنين (فيديو)

وزارة الإسكان: نسبة التصالح على مخالفات البناء متواضعة جدًا (فيديو)

الإسكان تكشف تفاصيل طرح وحدات لمتوسطي الدخل في 4 محافظات (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

07:05 م

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

06:03 م

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

06:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب