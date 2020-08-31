إيقاف 4 موظفين بالوحدة المحلية في محافظة قنا عن العمل



وشمل القرار ايقاف كلا من رئيس القرية وثلاثة مسئولين من موظفي التنظيم بالوحدة، وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتها للجهات المختصة.



واشار الداودي إلى أن المحافظة لن تتهاون في أي مخالفات مرتكبة بملفات التقنين او التصالح في مخالفات البناء وازالة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، واكد حرصه علي متابعة هذه الملفات الهامة بشكل يومي للتعرف علي معدل الانجاز بتلك الملفات وتذليل كافة المعوقات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





كما قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 581 ألفا و720 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.



وأوضح محافظ قنا أن الإدارة قامت بمعالجة 183 نخلة تم الكشف عن إصابتها وقامت باقتلاع 53 نخلة أخري مصابة، وفيما يخص نخيل الغابة بمنطقة المعنا بمدينة قنا أفاد الداودي أن الإدارة قامت بفحص جميع نخيل الغابة والبالغ عددهم 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.



وأضاف الداودي أن الإدارة قامت بفحص 2700 نخلة من إجمالي 125 ألف و346 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 65 نخلة تم معالجة 52 منهم واقتلاع الـ 13 الأخرى.



وفيما يخص الدور التوعوي للإدارة اضاف الداودي أن الإدارة تقوم بعقد وتنظيم ندوات تثقيفية للفلاحين وصغار المزارعين عن أعراض الإصابة بسوسة النخيل ورصد درجة خطورتها وطرق مواجهة الآفة وطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب وتوعيتهم بالأساليب الفنية المتبعة كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.



قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إيقاف أربعة موظفين بالوحدة المحلية لقرية القلعة بمدينة قفط عن العمل لمدة ثلاثة اشهر وإحالتهم للتحقيق وذلك لارتكابهم مخالفات بملف ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية واراضي املاك الدولة.