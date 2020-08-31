الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد





استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، بالاتفاق مع لجنة الكرة بالنادي، على تمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى اللاعب.









وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قد أوصت بتجديد عقد اللاعب بعد تألقه في الدوري السعودي.



