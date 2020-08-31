مدحت قريطم: الملصق الإلكتروني بداية لتطبيق منظومة متكاملة (فيديو)







قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الشرطة المتخصصة إن وزارة الداخلية تحرص على الانتهاء من تركيب الملصقات الالكترونية للسيارات ومنحت مهلة أخيرة.وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاه على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن الوصول لتطبيق المنظومة الالكترونية بالكامل ووصول رسالة بالمخالفة لم يتم تطبيقه بصورة نهائية حتى الآن.وتابع مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الشرطة المتخصصة أن الملصق الآلكتروني يوضح أماكن الزحام والكثافة المرورية والخروج بنتائج علمية لتحليلها وتدارك الأمر فيما بعد مناشدا المواطنين بسرعة التوجه لتركيب الملصق.وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.وقالت الداخلية: "وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة... تهيب الوزارة بمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى".وأضافت: "ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك خلال مهله زمنية مدتها 3 أشهر تبدأ من اليوم الإثنين يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين".وتابعت: "عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة".وأوضحت: "بالنسبه لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنبًا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، هذا وتيسيرًا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءًا ولحين الإنتهاء من المنظومة".وتابعت: "يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا".