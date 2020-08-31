إتجاه داخل نادي "سنزو" لتجميد النشاط الرياضي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
تتجه النية داخل إدارة نادي سنزو أحد فرق القسم الرابع، بالبحر الأحمر، إلى تجميد نشاط الكرة بالنادي، بعد موسم ، حقق خلاله الفريق الأول، نتائج جيده، كللت بتأهل الفريق لدوري القسم الثالث.

وعلم "الفجر الرياضى" من مصادره داخل نادي سنزو ان قرار التجميد تداوله بعض أعضاء المجلس منذ فترة قريبة، والذي جاء على خلفية جائحة كورونا التي أثرت ماديا على جميع المؤسسات الرياضية.

ويناقش السيد ابراهيم ، رئيس مجلس إدارة النادي، قرار التجميد مع الجهاز الفني، الذي تقدم له باقتراح ببيع فريق الدرجة الأولى لمستثمر لضمان استمرار الفريق وعدم ضياع مجهوده خلال الموسم المنقضي، فضلا عن تقليص اللائحة المالية للفريق لامكانية ترشيد النفقات واستمرار الفريق.

وهناك حالة من الغضب الشديد انتابت الوسط الرياضي، على خلفية قرار تجميد النشاط الكروي بنادي سنزو، لاسيما وانه أصبح المتنفس الوحيد لابناء البحر الأحمر في ظل حالة الركود الرياضى بالمحافظة الساحلية.

فيما أبدى حمادة عرفة المدير التنفيذي لمنطقة قنا لكرة القدم عن حزنه الشديد لمحاولات تجميد النشاط بنادي سنزو، الذي وصفه بأنه غير مد،روس لاسيما وأنه يمتلك قاعدة عريضة من الناشئين المميزين، وفريق درجة أولى يمكن الاستثمار بهما، وقرار التجميد يعد إهدار للمال العام، خاصة أن قرار التجميد يمنح هؤلاء اللاعبين حرية الانتقال لأى نادي دون مقابل مادي للنادي او الرجوع للإدارة.

وأعرب أشرف كمال المدير الفني لنادي عمال قنا، عن استياءه من هذا القرار ، متسائلا ما هو مصير اللاعبين واجهزتهم الفنية، فمثل هذه القرارات يعد إهدار للمال العام، موضحا أن الفريق اجتهد وحقق الصعود وياتي قرار يمحو كل تلك الانجازات، فضلا عن ان النادي يمتلك بنية تحتية تساعد اي فريق على تحقيق الانتصارات، فماذا يكون مصير تلك المباني والملعب حال تجميد النشاط.

يذكر أن فريق "سنزو" توج بطلا لدوري القسم الرابع، بمنطقة البحر الأحمر، وينتظر قرار اللجنة الخماسية بصعوده لدوري القسم الثالث، ليأتي قرار إدارة نادي سنزو لتجميد النشاط بمثابة نهاية حلم إقترب من التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سنزو جهاز فني الفجر

أخبار تهمك

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

منذ نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ 38 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أزارو بشكل نهائي

منذ ساعة و نصف

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد

منذ نصف ساعة

مستشفي الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء

منذ 33 دقيقة

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

منذ ساعة

عاجل - رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن خليفة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

عبد الواحد السيد يدرس تجميد النشاط الرياضي بنادي جنوب سيناء بسبب غياب دعم المسئولين

لاعبو منفلوط ينقطعون عن التدريبات واتجاه لتجميد النشاط

تجميد النشاط الرياضي بجنوب سيناء

خطأ إداري يطيح بسنزو من منافسات القسم الرابع

موعد إنطلاق الدور الثاني للقسم الرابع في البحر الأحمر

القسم الرابع|سنزو يواصل الصدارة وشبان الغردقة يلاحقه بالبحر الاحمر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

07:05 م

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

06:03 م

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

06:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب