مستشفي الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يعاني النادي الأهلي العديد من الغيابات بين صفوف الفريق بسبب الإصابات والتي أبعدت عدد من اللاعبين عن المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الأحمر طيلة الأشهر الماضية.

ويأتي على رأس مصابي القلعة الحمراء اللاعب كريم نيدفيد والذي يغيب عن صفوف الفريق الأهلاوي منذ أكثر من 16 شهرًا، وتحديدا منذ إصابته في مباراة الأهلي والمقاصة بقطع في غضروف الركبة في أبريل 2019، وخضع لثلاثة عمليات جراحية ولا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة لتدريبات الفريق.

من اللاعبين المصابين في صفوف النادي الأهلي ايضًا سعد سمير والذي يغيب عن الفريق الأحمر منذ أشهر طويلة بعد إجرائه عملية جراحية في وتر أكيليس بألمانيا ويواصل أداء برنامجه العلاجي استعدادا للعودة للملاعب.

كما يغيب عن الأهلي أيضا منذ شهور طويلة محمد محمود لاعب الفريق بعدما خضع لعملية الرباط الصليبي للمرة الثانية، وينتظر السفر إلي ألمانيا للاطمئنان على حالته قبل تحديد موعد عودته للملاعب.

وتضم قائمة مصابي النادي الأهلي حسين الشحات والذي يغيب عن صفوف الأحمر منذ عدة أسابيع بعد خضوعه لجراحة "الفتاق" وكان اللاعب خضع لمسحة طبية أمس الاثنين تمهيدًا لخوض تدريبات تأهيلية استعدادا للمشاركة مع الفريق.

كما يفقد النادي الأهلي جهود محمود متولي مدافع الفريق والذي خضع مؤخرا لجراحة الرباط الصليبي والتي ستبعده عدة أشهر عن الملاعب حتي التعافي من الإصابة بشكل كامل.

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