فرنسا: ما تقوم بها تركيا في المتوسط يعد تصعيد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
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استنكرت باريس، الأحد، التصعيد الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط، رابطة "الحوار" بـ"وقف التصعيد".

 

واعتبرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في لقاء مع إذاعة "أوروبا 1" وقناة سي نيوز التلفزيونية وصحيفة "ليه زيكو"، أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ"سلوك تركيا الذي يعد تصعيدا". 

 

وبدأت تركيا، السبت، تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، وسط توترات مع اليونان بشأن الوصول إلى احتياطيات الغاز في هذه المنطقة.

 

 

 

 

 

كما اعتبرت بارلي أن "تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقًا أساسيًا هو حرية الملاحة".

 

 

 

 

 

إلى ذلك، بدأت ألمانيا وساطة بين اليونان وتركيا، وهما عضوان في الحلف الأطلسي، لكن أنقرة أبدت استعدادها لإجراء حوار فقط في حال لم تضع أثينا أي "شروط مسبقة".

 

 

 

 

 

وشددت الوزيرة الفرنسية على أنه "من أجل الحوار يجب التوقف عن التصعيد".

 

 

 

وأضافت "ثمة حق في الملاحة في مياه البحر المتوسط، ولا يجوز الاستيلاء على موارد الطاقة والغاز خصوصا إذا تم الاعتراف بها وفقا للاتفاقيات الدولية".

 

 

 

 

 

وأجرت فرنسا مرتين تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان وقبرص في آب/أغسطس، ما أثار انتقادات شديدة من أنقرة.

 

ورأت بارلي أن "نهج فرنسا ليس تصعيدًا بأي حال من الأحوال. ما فعلناه هو ما نفعله بانتظام، أي أننا نبحر بانتظام في البحر المتوسط، إنه مكان طبيعي بالنسبة إلى بلدنا".

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